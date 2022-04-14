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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13 градусов

05:26, 14.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 14 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах дождь. Утром местами туман.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +8 до +13 градусов, на юго-востоке РТ +14—19 градусов. В Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +10 до +13 градусов.

Общество Татарстан

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