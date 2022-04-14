Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13 градусов
В четверг, 14 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах дождь. Утром местами туман.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +8 до +13 градусов, на юго-востоке РТ +14—19 градусов. В Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +10 до +13 градусов.Общество Татарстан
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