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В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани отключили воду из-за аварии

12:44, 14.04.2022
В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани отключили воду из-за аварии
Фото: realnoevremya.ru

В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани временно отключили воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Воды нет в домах по адресам: ул. Гаврилова, 2, 4, 6 и проспект Ямашева, 104, корпус 1 и корпус 2.

Это произошло из-за аварии на водопроводе диаметром 100 мм. Отмечается, что водоснабжение восстановят по окончании работ.

Фото: realnoevremya.ru

4 апреля в ряде домов Московского района Казани отключали воду в связи с аварией на сетях водоснабжения по улице Тэцевской, 8б. Водоснабжение восстановили по окончании работ.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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