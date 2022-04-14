В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани отключили воду из-за аварии
В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани временно отключили воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Воды нет в домах по адресам: ул. Гаврилова, 2, 4, 6 и проспект Ямашева, 104, корпус 1 и корпус 2.
Это произошло из-за аварии на водопроводе диаметром 100 мм. Отмечается, что водоснабжение восстановят по окончании работ.
4 апреля в ряде домов Московского района Казани отключали воду в связи с аварией на сетях водоснабжения по улице Тэцевской, 8б. Водоснабжение восстановили по окончании работ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым