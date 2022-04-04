В домах Московского района Казани отключили воду из-за аварии

В ряде домов Московского района Казани отключили воду в связи с аварией на сетях водоснабжения по улице Тэцевской, 8б, сообщили в мэрии города.



На данный момент воды нет во всех домах по улицам Химиков и Гудованцева, а еще на улице Беломорской в домах 71а, 73, 77, 79, 81, 83, 236, 238, 240, 242, 244, 246.

В городе ожидается отключение воды в микрорайоне Жилплощадка. Водоснабжение восстановят по окончании работ.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта из-за аварии на трубопроводе отключали водоснабжение в домах Ново-Савиновского района. Воды не было в домах по проспектам Ямашева, Фатыха Амирхана, улице Адоратского.

Маргарита Головатенко