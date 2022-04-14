В России за сутки выявили 11 348 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 11 348 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 041 927 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 14 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 21 853 человека, всего выздоровевших — 17 321 116 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 254 россиян, всего от инфекции скончались 372 766 человек.
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