В России за сутки выявили 11 348 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 11 348 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 041 927 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 21 853 человека, всего выздоровевших — 17 321 116 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 254 россиян, всего от инфекции скончались 372 766 человек.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова