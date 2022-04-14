Главное о коронавирусе на 14 апреля: в России зарегистрировали новый тест на COVID-19, новые варианты «омикрона»
Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса
За последние сутки в Татарстане выявлено 250 случаев заражения коронавирусом. Всего на 14 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 140 874. Выздоровели за весь период 134 729 человек, в том числе 121 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 929 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 79 человек.
- По данным Минздрава Татарстана на 13 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще пяти человек. Умерли трое мужчин — 1930, 1953, 1980 годов рождения и две женщины 1937 и 1941 годов рождения.
Гинцбург анонсировал испытания препарата на основе моноклональных антител
За последние сутки в России выявили 11 348 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 853 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 041 927 человек, а выздоровевших — до 17 321 116. За сутки болезнь унесла жизни 254 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 372 766 человек.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «прекратил все коронавирусы в мире»: «Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели».
- Он добавил, что власти Белоруссии скоро разберутся в коронавирусе и оценят все плюсы и минусы. Белорусский лидер заявил, что в стране скончались 8 тысяч человек за все время пандемии. Он также добавил, что перебора быть не должно и на свежем воздухе стоит ходить без маски.
- Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые добровольцы, которые принимают участие в испытании препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, получат его в понедельник. Он обратил внимание на то, что все участники этой фазы исследования являются здоровыми добровольцами. Во время второй фазы испытаний препарат будут проверять на пациентах с коронавирусом.
- Руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что на данный момент ВОЗ изучает варианты BA.4 и BA.5 «омикрона» как потенциально опасные. По его словам, сублиния BA.4 имеет те же мутации, что и BA.2., но есть и отличия. Например, вернулась делеция 69/70, которая была у BA.1, и из-за отсутствия которой BA.2 получила название «стелс-омикрон». Есть также мутация L452R, которая присутствовала в вариантах «дельта», «каппа» и «эпсилон». Именно она, по словам ученого, привела к большому числу смертей по всему миру в 2021 году.
- Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что на фоне новостей о росте случаев COVID-19 в разных странах специалисты прогнозируют новую волну и в России. По его словам, новая волна может начаться через 1,5 месяца. Это произойдет по двум причинам: во-первых, к этому времени у части людей, болевших на пике «омикрона» в феврале — начале марта, снизится иммунный ответ. Во-вторых, «омикрон» и его вариации могут вызывать повторное заболевание, пояснил эксперт.
- В России зарегистрировали первый в мире изотермический тест, направленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он называется AmpliSens SC2-IT. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата, сообщили в Роспотребнадзоре.
- Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев допустил рост заболеваемости. Он, скорее всего, будет слабее, чем в феврале: «Потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остается на достаточно высоком уровне. А все штаммы, которые циркулируют в мире сейчас, являются производными штамма «омикрон», который вызвал февральскую волну, то есть будут хорошо нейтрализоваться антителами переболевших зимой».
- Главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну «омикрона» — высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания. По его словам, коронавирус в скором времени может перейти в ранг сезонных заболеваний из-за мощной иммунной прослойки среди населения.
- Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу по минимизации или полному отказу от использования зарубежного сырья для производства вакцины против коронавируса «Конвасэл». В ведомстве отметили, что вакцина, от субстанции до готовой формы, производится в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА по технологии полного цикла. Для производства пока применяются сырье и материалы зарубежных поставщиков, в том числе из недружественных стран, в частности европейских.
- ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» запатентовал вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Отмечается, что средство представляет собой суспензию для инъекций, содержащую инактивированные цельные вирионы вируса SARS-CoV-2 и гидроокись алюминия в эффективных соотношениях. Препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных.
- Первый заместитель министра здравоохранения Калмыкии Булат Сараев заявил, что очередная волна заболеваемости COVID-19 в регионе, по прогнозам эпидемиологов, ожидается в середине мая в связи со снижением коллективного иммунитета до 40%. По состоянию на среду, в Калмыкии вакцинированы 114 868 человек. В последнее время в республике прививки от коронавируса делают всего около 70 человек в сутки.
- По данным исследования интернет-платформы SuperJob, мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания. Согласно опросу, 49% компаний продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах. Чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров.
- ПЦР-тестирование на коронавирус остается бесплатным только для тех жителей Москвы, у которых есть признаки заболевания. Для жителей без симптомов ОРВИ, которые хотят пройти ПЦР-тестирование, диагностика доступна в городских поликлиниках на платной основе, как и было до пандемии.
- Уральский завод «Медсинтез» планирует начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V», но пока ждет включения своей площадки в регистрационное удостоверение. Также предприятие ведет работу по запуску производства новой вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. «Медсинтез» находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции.
Глава ВОЗ назвал вакцинацию наилучшей защитой от COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 501 915 884 человека, 6 189 808 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 514 639). На второй строчке — Индия (43 039 023), на третьей — Бразилия (30 210 934), на четвертой — Франция (27 499 728), на пятой — Великобритания (21 883 579).
Больше всего смертей зафиксировано в США (987 558). За ними следуют Бразилия (661 904), Индия (521 737), Россия (365 038, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 848).
- Власти Таиланда рассматривают возможность отмены туристической программы Test & Go и системы Thailand Pass для упрощения процедуры въезда в королевство и привлечения большего числа путешественников. Изменения в случае их одобрения Центром по борьбе с коронавирусом могут вступить в силу уже 1 мая.
- Власти Гонконга ввиду улучшения эпидемической ситуации по коронавирусу начнут ослаблять ограничительные меры с 21 апреля. Речь идет о возобновлении работы спортивных объектов, кинотеатров, салонов красоты, парков аттракционов, религиозных сооружений, библиотек, музеев.
- Южная Корея может на следующей неделе отменить большинство ограничений, действующих в стране на протяжении последних 2 лет с начала пандемии коронавируса. Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Нэ заявил, что рассматривается возможность отмены ограничения продолжительности работы заведений, количества участников личных встреч и упразднения масочного режима вне закрытых помещений.
- Власти Китая зафиксировали очередной суточный максимум случаев заражения коронавирусом — 29 411. У 3 020 заразившихся подтверждены симптомы COVID-19. Остальные 26 391 человек — бессимптомные носители заболевания.
- Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение снять с 19 апреля запрет на выезд за пределы государства для подданных, которые не получили вакцину от коронавируса. Кроме того, въезжающие в ОАЭ невакцинированные лица моложе 16 лет будут освобождены от прохождения ПЦР-тестирования по прибытии в страну.
- Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, считает, что вызывающий коронавирус вирус может закрепиться и обрести «резервуар» в некоторых видах животных. Он рекомендовал странам «проводить эпидемиологические расследования относительно передачи SARS-CoV-2» между людьми и животными, а также вести «целенаправленное наблюдение за потенциальными животными-носителями и резервуарами».
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вакцинацию наилучшей защитой от коронавируса: «Наилучший способ защитить себя — это вакцинироваться и сделать бустерную прививку, когда это рекомендовано. Продолжайте носить маски, особенно в переполненных внутренних пространствах».
- Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о мерах по защите населения республики от COVID-19, в нем не содержится запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий. В то же время, согласно документу, обслуживающий персонал объектов общественного питания и организаций, принимающих и размещающих туристов, обязан использовать медицинские маски.
- В Минздраве Сингапура сообщили, что жители страны, получившие дозы китайской вакцины Sinovac, в пять раз тяжелее переносят течение коронавируса по сравнению с теми, кому была сделана прививка препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В ведомстве также отметили, что при вакцинации Sinovac риск заражения COVID-19 в два раза выше по сравнению с Pfizer, вместе с тем Moderna дает защиту в шесть раз выше по сравнению с китайским препаратом.
- Мексиканские медики проследили за частотой появления синдрома Гийена-Барре после вакцинации семью различными вариантами прививок от COVID-19 и обнаружили, что подобный побочный эффект возникает крайне редко, лишь в двух случаях на миллион. Чаще всего он появлялся при приеме вакцин от компаний Pfizer и Janssen. Синдром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами конечностей.
- Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сообщил, что ряд антиковидных ограничений в стране будет смягчен, в частности, с 1 мая по 31 августа отменяется необходимость показа при входе в предприятия общественного питания, промтоварные магазины и другие объекты сертификатов о прививках от коронавируса и перенесенном заболевании. При этом, как отметил глава Минздрава, с 1 мая делать экспресс-тесты раз в неделю будут в обязательном порядке только непривитые работники для допуска на рабочее место.
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