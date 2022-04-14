Главное о коронавирусе на 14 апреля: в России зарегистрировали новый тест на COVID-19, новые варианты «омикрона»

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 250 случаев заражения коронавирусом. Всего на 14 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 140 874. Выздоровели за весь период 134 729 человек, в том числе 121 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 929 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 79 человек.

По данным Минздрава Татарстана на 13 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще пяти человек. Умерли трое мужчин — 1930, 1953, 1980 годов рождения и две женщины 1937 и 1941 годов рождения.

Гинцбург анонсировал испытания препарата на основе моноклональных антител

За последние сутки в России выявили 11 348 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 853 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 041 927 человек, а выздоровевших — до 17 321 116. За сутки болезнь унесла жизни 254 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 372 766 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «прекратил все коронавирусы в мире»: «Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели».

Он добавил, что власти Белоруссии скоро разберутся в коронавирусе и оценят все плюсы и минусы. Белорусский лидер заявил, что в стране скончались 8 тысяч человек за все время пандемии. Он также добавил, что перебора быть не должно и на свежем воздухе стоит ходить без маски.

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые добровольцы, которые принимают участие в испытании препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, получат его в понедельник. Он обратил внимание на то, что все участники этой фазы исследования являются здоровыми добровольцами. Во время второй фазы испытаний препарат будут проверять на пациентах с коронавирусом.

Руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что на данный момент ВОЗ изучает варианты BA.4 и BA.5 «омикрона» как потенциально опасные. По его словам, сублиния BA.4 имеет те же мутации, что и BA.2., но есть и отличия. Например, вернулась делеция 69/70, которая была у BA.1, и из-за отсутствия которой BA.2 получила название «стелс-омикрон». Есть также мутация L452R, которая присутствовала в вариантах «дельта», «каппа» и «эпсилон». Именно она, по словам ученого, привела к большому числу смертей по всему миру в 2021 году.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что на фоне новостей о росте случаев COVID-19 в разных странах специалисты прогнозируют новую волну и в России. По его словам, новая волна может начаться через 1,5 месяца. Это произойдет по двум причинам: во-первых, к этому времени у части людей, болевших на пике «омикрона» в феврале — начале марта, снизится иммунный ответ. Во-вторых, «омикрон» и его вариации могут вызывать повторное заболевание, пояснил эксперт.

Фото: Максим Платонов

В России зарегистрировали первый в мире изотермический тест, направленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он называется AmpliSens SC2-IT. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев допустил рост заболеваемости. Он, скорее всего, будет слабее, чем в феврале: «Потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остается на достаточно высоком уровне. А все штаммы, которые циркулируют в мире сейчас, являются производными штамма «омикрон», который вызвал февральскую волну, то есть будут хорошо нейтрализоваться антителами переболевших зимой».

Главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну «омикрона» — высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания. По его словам, коронавирус в скором времени может перейти в ранг сезонных заболеваний из-за мощной иммунной прослойки среди населения.

Фото: Максим Платонов

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу по минимизации или полному отказу от использования зарубежного сырья для производства вакцины против коронавируса «Конвасэл». В ведомстве отметили, что вакцина, от субстанции до готовой формы, производится в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА по технологии полного цикла. Для производства пока применяются сырье и материалы зарубежных поставщиков, в том числе из недружественных стран, в частности европейских.

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» запатентовал вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Отмечается, что средство представляет собой суспензию для инъекций, содержащую инактивированные цельные вирионы вируса SARS-CoV-2 и гидроокись алюминия в эффективных соотношениях. Препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных.

Первый заместитель министра здравоохранения Калмыкии Булат Сараев заявил, что очередная волна заболеваемости COVID-19 в регионе, по прогнозам эпидемиологов, ожидается в середине мая в связи со снижением коллективного иммунитета до 40%. По состоянию на среду, в Калмыкии вакцинированы 114 868 человек. В последнее время в республике прививки от коронавируса делают всего около 70 человек в сутки.

Фото: realnoevremya.ru

По данным исследования интернет-платформы SuperJob, мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания. Согласно опросу, 49% компаний продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах. Чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров.

ПЦР-тестирование на коронавирус остается бесплатным только для тех жителей Москвы, у которых есть признаки заболевания. Для жителей без симптомов ОРВИ, которые хотят пройти ПЦР-тестирование, диагностика доступна в городских поликлиниках на платной основе, как и было до пандемии.

Уральский завод «Медсинтез» планирует начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V», но пока ждет включения своей площадки в регистрационное удостоверение. Также предприятие ведет работу по запуску производства новой вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. «Медсинтез» находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции.

Глава ВОЗ назвал вакцинацию наилучшей защитой от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 501 915 884 человека, 6 189 808 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 514 639). На второй строчке — Индия (43 039 023), на третьей — Бразилия (30 210 934), на четвертой — Франция (27 499 728), на пятой — Великобритания (21 883 579).



Больше всего смертей зафиксировано в США (987 558). За ними следуют Бразилия (661 904), Индия (521 737), Россия (365 038, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 848).

Власти Таиланда рассматривают возможность отмены туристической программы Test & Go и системы Thailand Pass для упрощения процедуры въезда в королевство и привлечения большего числа путешественников. Изменения в случае их одобрения Центром по борьбе с коронавирусом могут вступить в силу уже 1 мая.

Власти Гонконга ввиду улучшения эпидемической ситуации по коронавирусу начнут ослаблять ограничительные меры с 21 апреля. Речь идет о возобновлении работы спортивных объектов, кинотеатров, салонов красоты, парков аттракционов, религиозных сооружений, библиотек, музеев.

Южная Корея может на следующей неделе отменить большинство ограничений, действующих в стране на протяжении последних 2 лет с начала пандемии коронавируса. Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Нэ заявил, что рассматривается возможность отмены ограничения продолжительности работы заведений, количества участников личных встреч и упразднения масочного режима вне закрытых помещений.

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Власти Китая зафиксировали очередной суточный максимум случаев заражения коронавирусом — 29 411. У 3 020 заразившихся подтверждены симптомы COVID-19. Остальные 26 391 человек — бессимптомные носители заболевания.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение снять с 19 апреля запрет на выезд за пределы государства для подданных, которые не получили вакцину от коронавируса. Кроме того, въезжающие в ОАЭ невакцинированные лица моложе 16 лет будут освобождены от прохождения ПЦР-тестирования по прибытии в страну.



Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, считает, что вызывающий коронавирус вирус может закрепиться и обрести «резервуар» в некоторых видах животных. Он рекомендовал странам «проводить эпидемиологические расследования относительно передачи SARS-CoV-2» между людьми и животными, а также вести «целенаправленное наблюдение за потенциальными животными-носителями и резервуарами».

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вакцинацию наилучшей защитой от коронавируса: «Наилучший способ защитить себя — это вакцинироваться и сделать бустерную прививку, когда это рекомендовано. Продолжайте носить маски, особенно в переполненных внутренних пространствах».

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о мерах по защите населения республики от COVID-19, в нем не содержится запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий. В то же время, согласно документу, обслуживающий персонал объектов общественного питания и организаций, принимающих и размещающих туристов, обязан использовать медицинские маски.

В Минздраве Сингапура сообщили, что жители страны, получившие дозы китайской вакцины Sinovac, в пять раз тяжелее переносят течение коронавируса по сравнению с теми, кому была сделана прививка препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В ведомстве также отметили, что при вакцинации Sinovac риск заражения COVID-19 в два раза выше по сравнению с Pfizer, вместе с тем Moderna дает защиту в шесть раз выше по сравнению с китайским препаратом.

Фото: realnoevremya.ru

Мексиканские медики проследили за частотой появления синдрома Гийена-Барре после вакцинации семью различными вариантами прививок от COVID-19 и обнаружили, что подобный побочный эффект возникает крайне редко, лишь в двух случаях на миллион. Чаще всего он появлялся при приеме вакцин от компаний Pfizer и Janssen. Синдром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами конечностей.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сообщил, что ряд антиковидных ограничений в стране будет смягчен, в частности, с 1 мая по 31 августа отменяется необходимость показа при входе в предприятия общественного питания, промтоварные магазины и другие объекты сертификатов о прививках от коронавируса и перенесенном заболевании. При этом, как отметил глава Минздрава, с 1 мая делать экспресс-тесты раз в неделю будут в обязательном порядке только непривитые работники для допуска на рабочее место.

Дарья Пинегина