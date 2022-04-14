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В Казани временно ограничат движение по улице Гвардейской

11:17, 14.04.2022 1
В Казани временно ограничат движение по улице Гвардейской
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на участке дороги по улице Гвардейской временно ограничат движение, сообщили в мэрии города.

Движение вдоль проезжей части возле дома №54а ограничат для автотранспорта и пешеходов с 29 по 30 апреля.

Временное перекрытие движения связано с работами по организации въезда и выезда с улицы Гвардейской до офисного здания.

Фото: kzn.ru (архив)

На нескольких участках Оренбургского тракта в Казани временно ограничили движение для автотранспорта и пешеходов. С 8 до 16 апреля закрыт местный проезд возле здания №138а, где расположен второй корпус Республиканской клинической больницы. Затем, с 17 апреля по 29 июля, движение будет ограничено возле парковочной зоны больницы, напротив домов №138, к.2, и №138, к.9.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:28
    как это из офиса надо кому выезжать а все движение страдает? что за чушь??по ночам работайте
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