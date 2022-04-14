В Казани временно ограничат движение по улице Гвардейской
В Казани на участке дороги по улице Гвардейской временно ограничат движение, сообщили в мэрии города.
Движение вдоль проезжей части возле дома №54а ограничат для автотранспорта и пешеходов с 29 по 30 апреля.
Временное перекрытие движения связано с работами по организации въезда и выезда с улицы Гвардейской до офисного здания.
На нескольких участках Оренбургского тракта в Казани временно ограничили движение для автотранспорта и пешеходов. С 8 до 16 апреля закрыт местный проезд возле здания №138а, где расположен второй корпус Республиканской клинической больницы. Затем, с 17 апреля по 29 июля, движение будет ограничено возле парковочной зоны больницы, напротив домов №138, к.2, и №138, к.9.
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