В Казани временно ограничили движение по Оренбургскому тракту

Фото: Олег Тихонов

В Казани на нескольких участках Оренбургского тракта временно ограничат движение для автотранспорта и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 8 по 16 апреля закроется местный проезд возле здания №138а, где расположен второй корпус Республиканской клинической больницы. Затем, с 17 апреля по 29 июля, движение будет ограничено возле парковочной зоны больницы, напротив домов №138, к.2, и №138, к.9.

Отмечается, что это связано с работами на сетях газопровода.

Фото: Максим Платонов

Накануне в Казани продлили ограничение движения для автотранспорта и пешеходов на участках по ул. Муштари. Они продлятся до 3 марта 2023 года. Из-за строительных работ закрыли движение на участке возле дома №20.



Дарья Акимова