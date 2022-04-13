За сутки в Россию эвакуировали более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Россию за сутки из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуировали 17 852 человека, в том числе 2 986 детей. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего в Россию эвакуировали уже 783 631 человек. Мариуполь за сутки покинули 915 человек, с начала спецоперации — 137 199 человек.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Гуманитарные акции проводились в ДНР, ЛНР и Херсонской области, жителям передали 421 тонну продуктов и предметов первой необходимости, передает «РИА Новости».

Вчера Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки эвакуировали в Россию более 25 тыс. жителей ДНР, ЛНР и опасных районов Украины. Из Мариуполя выехали 625 жителей, с начала спецоперации — 136 284 человека.



Татьяна Леухина