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Bloomberg: Еврокомиссия сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции

08:34, 14.04.2022
Bloomberg: Еврокомиссия сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции
Фото: pixabay.com

В Еврокомиссии считают, что указ российского лидера Владимира Путина об оплате поставок газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

ЕК предоставила в апреле предварительный юридический анализ указа российского лидера. В анализе сказано, что указ Путина «существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию». Таким образом, Россия сможет контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу, указал источник издания.

— Данный механизм будет нарушать ограничительные меры, которые Евросоюз принял <...> против российского правительства, Центробанка, — добавил собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru

В Германии считают, что ФРГ будет зависеть от российского газа еще как минимум два года. В ФРГ люди стали меньше пользоваться отоплением и электричеством на фоне санкций против России.

Маргарита Головатенко
Общество

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