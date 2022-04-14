Bloomberg: Еврокомиссия сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции

В Еврокомиссии считают, что указ российского лидера Владимира Путина об оплате поставок газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.



ЕК предоставила в апреле предварительный юридический анализ указа российского лидера. В анализе сказано, что указ Путина «существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию». Таким образом, Россия сможет контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу, указал источник издания.

— Данный механизм будет нарушать ограничительные меры, которые Евросоюз принял <...> против российского правительства, Центробанка, — добавил собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru

В Германии считают, что ФРГ будет зависеть от российского газа еще как минимум два года. В ФРГ люди стали меньше пользоваться отоплением и электричеством на фоне санкций против России.

Маргарита Головатенко