Эксперты составили портрет первого автомобиля для жителей ПФО

Большинство водителей-новичков из ПФО (62%) отдали предпочтение автомобилю с пробегом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Автотеки» (есть в распоряжении «Реального времени»).

38% опрошенных считают, что первый автомобиль должен быть новым. Причем с возрастом их доля только растет. Среди респондентов в возрасте 65+ новый автомобиль приобрели в качестве первого 62% респондентов, тогда как в категории 25—34 лет таких только 28%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

16% опрошенных отметили, что начинали с авто стоимостью от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 26% новичков выбирали автомобиль в диапазоне от 500 тысяч до 1 млн рублей. Еще 9% рассказали, что владели автомобилем, который в среднем стоил от 1 млн до 1,5 млн рублей. Только 2% новичков из ПФО выбрали машину, средняя цена которой от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Недавнее исследование показало, что топ самых востребованных кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом в Татарстане за I квартал 2022 года возглавила Lada 4x4 «Нива». По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи автомобилей этой категории выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Татьяна Леухина