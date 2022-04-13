Минобороны России: украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой

Фото: скриншот видео Минобороны России

Украинские неонацисты заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, которое находился в селе Никольское Волновахского района ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Среди граждан, которые оказались в заблокированном монастыре: дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые.

Фото: скриншот видео

Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

По словам Мизинцева, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, передает «РИА Новости».

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении морского торгового порта Мариуполя от боевиков «Азова». Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокировали и лишили возможности вырваться из окружения.



Вчера военное ведомство рассказало об эвакуации в Россию более 25 тыс. жителей ДНР, ЛНР и опасных районов Украины. Мариуполь через гуманитарный коридор в восточном направлении покинули 625 человек за сутки.



Татьяна Леухина