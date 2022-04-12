Минобороны России сообщило об эвакуации более 25 тысяч жителей ДНР, ЛНР и Украины за сутки

Фото: скриншот видео Минобороны России

Военные за прошедшие сутки эвакуировали в Россию более 25 тыс. жителей ДНР, ЛНР и опасных районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мариуполь через гуманитарный коридор в восточном направлении покинули 625 человек за сутки, с начала спецоперации — 136 284 человека.

Фото: скриншот видео Минобороны России

С начала военной операции в Россию эвакуироваили 765 779 человек, из которых 144 105 — дети, передает ТАСС.

Мизинцев добавил, что украинская сторона не предоставила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки.



Также Минобороны России сообщало, что украинские националисты удерживают в заложниках 6 253 гражданина из 11 стран. Также ведомство заявило, что националисты и ВСУ размещают тяжелое вооружение в школах Харькова, ДНР и ЛНР.



Татьяна Леухина