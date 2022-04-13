В Татарстане на Каме произошел разлив нефти

В Тукаевском районе Татарстана на реке Каме произошел разлив нефти. Причиной стала разгерметизация нефтедобывающей скважины ПАО «Татнефть». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, площадь участка, на котором наблюдаются радужные пятна в воде, составила 200 кв. м. Нефтесодержащие продукты замечены и в почве. Разлитую жидкость собрали в металлические емкости, а место происшествия обработали абсорбентами.

Фото: realnoevremya.ru

Также специалисты ведомства отобрали пробы воды из реки и почвы с острова. Работа насоса скважины остановлена. Угроза повторной разгерметизации отсутствует. Восстановительные работы планируют провести после ледосхода, передает ТАСС.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административные штрафы за отсутствие системы связи и оповещения о разливах нефти и о несвоевременном предупреждении властей о таких ЧП. Например, за нарушение юридическим лицам грозит штраф суммой до 300 тысяч рублей.

Диана Жиленкова