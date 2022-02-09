В селе Альметьевского района установили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В Татарстане на отдельной территории Новонадыровского сельского поселения Альметьевского района установили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг определен на территории личного подсобного хозяйства в селе Новое Надырово по улице Лесная, дом 9. Неблагополучный пункт определен на территории радиусом 2 км от границ эпизоотического очага.

Фото: Василий Иванов (архив)

Так, в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, снятие шкур с трупов восприимчивых животных и др. В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Недавно карантин по бешенству животных установили в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района. Эпизоотический очаг определили на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, дом 44 в деревне малая Шильна.

Диана Жиленкова