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В селе Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

10:06, 09.04.2022
В селе Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных
Фото: pixabay.com

В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана отменили карантин, ранее установленный в связи с заболеваемостью бешенством животных, такой указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия отменили в эпизоотическом очаге на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, дом 44 в деревне малая Шильна. Неблагополучный пункт был определен на территории радиусом 1 км от границ эпизоотического очага.

Фото: pixabay.com

Указ от 1 февраля об установлении карантина в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных признается утратившим в силу.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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