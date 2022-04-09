В селе Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана отменили карантин, ранее установленный в связи с заболеваемостью бешенством животных, такой указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.



Ограничительные мероприятия отменили в эпизоотическом очаге на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, дом 44 в деревне малая Шильна. Неблагополучный пункт был определен на территории радиусом 1 км от границ эпизоотического очага.

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Указ от 1 февраля об установлении карантина в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных признается утратившим в силу.

Маргарита Головатенко