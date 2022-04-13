В Совфеде анонсировали новые меры по поддержке транспортной отрасли и предпринимателей

В Совете Федерации анонсировали новые меры по обеспечению устойчивой работы транспортного комплекса и поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях санкций. Одобрены соответствующие изменения в отдельные законодательные акты России.

Как рассказал первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Ленар Сафин, федеральный закон позволит в ускоренном режиме вводить в эксплуатацию пункты пропуска через государственную границу страны.

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Кроме того, появится возможность наладить новые транспортно-логистические коридоры в короткие сроки и облегчить контрольно-надзорные процедуры в пунктах пропуска для беспрепятственного прохождения транспорта, перевозящего продукты и товары первой необходимости, сообщается на сайте Совфеда.

Также разрабатывается механизм участия иностранных инвесторов в российских организациях, перевозящих товары стратегического назначения морским и речным транспортом. Вносятся и изменения в механизм лизинга судов, железнодорожного подвижного состава и контейнеров для препятствования их аресту за пределами России.

Несколько дней назад стало известно, что Латвия не пропустила более 150 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами из-за санкций Евросоюза. Водители не были предупреждены о запрете на въезд. Большинство из них не предприняли попытки пересечь границу.

Диана Жиленкова