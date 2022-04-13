На обслуживание и питание на Х Республиканском ифтаре выделят 3,5 млн рублей

На обслуживание и организацию питания при проведении Х Республиканского ифтара потратят 3,5 млн рублей. Закупку у единственного поставщика объявило АО «Казань Арена».

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, мероприятие пройдет в этом году в Татарстане. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году IX Республиканский ифтар прошел в выставочном центре Kazan Expo. В программу мероприятия внесли изменения из-за стрельбы в казанской гимназии №175. В память о жертвах трагедии мусульмане со всей республики во главе с муфтием Татарстана вознесли молитвы.

Диана Жиленкова