В Ростуризме сообщили о запуске в апреле чартерных программ в Татарстан

Фото: Максим Платонов

С этого месяца запускаются чартерные программы в Татарстан. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, также в весенне-летний период впервые запустят чартеры на Камчатку и Кавказ. Продолжится и выполнение рейсов в Тюмень. А летом планируется запуск чартерных программ на Алтай и Дальний Восток.

Фото: Максим Платонов

— Чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. И очень интересная межрегиональная связка появляется между Камчаткой и Владивостоком. То есть чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно, — добавила Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, российские туроператоры ведут работы по запуску чартерных программ в Приморский край, Красноярск, Кавказские Минеральные Воды и Калининград. Также запланированы полеты в Дагестан, передает ТАСС.

В конце марта Догузова сообщила, что Татарстан стал одним из направлений для отдыха в рамках чартерной программы на весенне-летний период текущего года. В список направлений также попали Калининградская и Тюменская области, Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка, Сахалин и другие.

Диана Жиленкова