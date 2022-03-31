Татарстан попал в список направлений чартерной программы на весенне-летний период 2022 года

Фото: Максим Платонов

Татарстан стал одним из направлений для отдыха в рамках чартерной программы на весенне-летний период 2022 года. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства России с представителями туриндустрии, пишет «РИА Новости».

Также в список направлений вошли: Чечня и Дагестан, Калининградская и Тюменская области, Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка и Сахалин.

В пресс-службе Ростуризма добавили, что вместе с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов. Продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней, а также есть линейка коротких маршрутов выходного дня.

Фото: Максим Платонов

21 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что туристическая отрасль в России восстановилась на 87% в сравнении с допандемийным уровнем. По его словам, за 2021 год 89 млн пассажиров совершили внутренние полеты, что на 22% больше, чем в 2019 году.

Он отметил, что огромную роль в этом сыграла запущенная в прошлом году программа чартерных рейсов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ей жители России смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в полтора-два с половиной раза дешевле.

В августе прошлого года Казань была выбрана для старта туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям. Туристам был предложен готовый под ключ пакет в столицу Татарстана с вылетом из Москвы на любую ценовую категорию, стоимостью от 10 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин