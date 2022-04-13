В 2024 году Россия начнет производство 20 импортозамещенных самолетов SSJ-100 в год

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году госкорпорация начнет выпускать 20 импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в год. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у этих самолетов будут отечественные двигатели ПД-8. Кроме того, глава ОАК Юрий Слюсарь на прошлой неделе сообщал, что первый полет SSJ-100 с таким двигателем планируется в начале 2023 года.

SSJ100 — это российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Он рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году.

Фото: wikipedia.org

В начале марта в Минпромторге заявили, что Россия ускорит создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100. Необходимый для самолета российский двигатель ПД-8 планировали сертифицировать уже через 12—14 месяцев.



Дарья Акимова