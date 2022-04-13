Прокуратура выставила РЖД счет за погибших в Татарстане лосей

Камский транспортный прокурор направил в Мещанский районный суд г. Москвы иск к ОАО «Российские железные дороги» о взыскании компенсации в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру гибелью под поездами диких животных.



Установлено, что в марте этого года на перегонах станций Биклянь — Никашновка и Заинск — Зыча Куйбышевской железной дороги под колесами тепловозов грузовых поездов погибли три лося. Дикой природе и государству в результате гибели животных был причинен ущерб в 240 тысяч рублей.

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Железнодорожный подвижный состав относится к источникам повышенной опасности. Вред, причиненный им, должен быть возмещен владельцем такого источника. Рассмотрение искового заявления находится на контроле транспортной прокуратуры.

Маргарита Головатенко