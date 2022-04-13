Галимова прокомментировала возможность увеличения количества часов на изучение родного языка

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала слова депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова об увеличении количества часов изучения родного языка в республике.

«Речь о наличии преподавателя родного языка глобально стоит в вопросах не только Татарстана, у нас очень много национальных субъектов. Всех обеспечить невозможно, исходим из соображений наибольшего количества потребностей отдельных языков», — сказала она.

По ее словам, все, что позволяет сделать федеральное законодательство для обеспечения всем необходимым жителей республики, которые хотят получать образование на своем родном языке, будет выполняться.

Она также рассказала, что вопрос подготовки педагогов является взаимным процессом, и если в республике не хватает преподавателей какого-то конкретного языка, то Министерство образования делает запрос в соседние регионы.

«Если мы чувствуем, что нам не хватает педагогов, которые могут преподавать родной чувашский язык, то наше министерство обращается в соседнюю республику и там прорабатывается такая возможность», — отметила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

7 апреля Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по реализации в 2022—2025 годах в республике стратегии государственной национальной политики России. Так, в регионе будет проводиться мониторинг нарушения прав граждан независимо от расы, национальности, языка; проведений праздничных мероприятий ко Дню родного языка, Международному дню родного языка и т.д.

24 марта министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в федеральный перечень внесли еще 20 учебников, разработанных для обучения детей на родном татарском языке. Всего в перечне находятся 89 учебников и пособий по татарскому языку и литературе.

В декабре прошлого года Кабмин республики учредил грант «Поддержка образовательных организаций и инициатив общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за пределами Татарстана».



Максим Кокунин