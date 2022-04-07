В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации стратегии национальной политики до 2025 года

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по реализации в 2022—2025 годах в республике стратегии государственной национальной политики России. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в Татарстане будет проводиться мониторинг нарушения прав граждан независимо от расы, национальности, языка; проведений праздничных мероприятий ко Дню родного языка, Международному дню родного языка и т.д.

Всего в списке 136 мероприятий. Финансировать их планируется из бюджета Татарстана.

В республике пройдет форум национальных средств массовой информации, Форум православной общественности республики, Форум татарстанских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» и так далее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года Кабмин республики учредил грант «Поддержка образовательных организаций и инициатив общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за пределами Татарстана».



В 2020 году в республике утвердили госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа» с горизонтом планирования до 2023 года. За четыре года на программу планируется потратить 420,1 млн рублей.

Татьяна Леухина