В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году

Минобороны Казахстана не планирует в этом году проводить военный парад, посвященный 30-летию образования вооруженных сил страны и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Почему было принято такое решение, не поясняется. При этом, по данным пресс-службы министерства, в Казахстане запланированы военно-патриотические мероприятия. Отдельный блок составляют направленные на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил страны. Всего Минобороны намерено провести около 50 различных мероприятий по всей республике.

В 2020 и 2021 годах в Казахстане также не проводился военный парад из-за ситуации с коронавирусом. Однако в военных гарнизонах были организованы памятные мероприятия.

Фото: kremlin.ru

В прошлом году в Москве на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне не стали приглашать иностранных лидеров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение было принято из-за того, что год был не юбилейный.

Дарья Акимова