Годовой план строительства жилья в Татарстане выполнен на 33%

В Татарстане годовой план строительства жилья выполнен на 33% — сдано 915 тысяч кв. метров, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.



Самые высокие темпы ввода демонстрирует программа социальной ипотеки. При плане в 150 тысяч кв. м. сдано чуть более 83 тысяч кв. метров, что составляет 55% от плана. 4 861 дом построен по линии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при минимальном плане 12 тысяч 454 дома — то есть 39% от запланированных объемов.

Для 600 получателей жилья из категории «Дети-сироты» Госжилфонд Татарстана заключил контракты на приобретение 179 жилых помещений. В категории «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» финансовые лимиты этого года распределили полностью: к выдаче готовы 25 сертификатов.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта сообщалось, что план строительства жилья на 2022 год в Татарстане выполнен на 29%. В прошлую субботу Алексей Фролов сообщал, что договоры на капремонт заключили 135 многоквартирных жилых домов, всего в этом году работы планируют провести на 760 объектах.

Маргарита Головатенко