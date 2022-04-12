Мурашко: подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен в конце мая — июне

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране возможен подъем заболеваемости коронавирусом в конце мая — июне. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, сила новой волны будет зависеть от того, как поведут себя россияне. Это касается вопросов прививок и ревакцинации, соблюдения санитарных норм и правил.

Мурашко отметил, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, но при этом до 200 тысяч пациентов одновременно наблюдается в медицинских организациях.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в республике снижение заболеваемости COVID-19 практически прекратилось. Поэтому ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим, продолжают действовать. Также не исключается подъем заболеваемости как в республике, так и в целом по стране.



Дарья Акимова