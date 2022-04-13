Макрон считает, что к Франции Путин относится уважительно

Президент России Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее в кругу западных стран. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Я думаю, что Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран. Он также учитывает, что мы давно ведем с ним диалог и это диалог всегда требовательный и откровенный, — заявил французский лидер в интервью журналу Le Point.

Фото: kremlin.ru

Сейчас мир переживает период глобальной трансформации, «это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир».

Вчера МВД Франции подсчитало 100% голосов в рамках первого тура выборов президента страны. По данным ведомства, нынешний глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%.

Ранее Макрон заявлял, что конфликт на Украине стал «ударом током» для НАТО. Он отмечал, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет. По его словам, дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным являются сложными, поскольку тот отказывается прекращать огонь.



Татьяна Леухина