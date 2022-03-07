Макрон считает, что ситуация на Украине вряд ли разрешится в ближайшее время

В краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет. Скорее всего, военная операция продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Дискуссии с президентом [России Владимиром] Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Переговоры проходят «в очень несправедливых условиях агрессии», однако Франция не будет вмешиваться. Также Макрон предупредил, что Европа столкнется с большими проблемами будущей зимой, если Россия прекратит поставки газа, пишет ТАСС.

Вчера французский лидер созванивался с президентом России. Владимир Путин сообщил Макрону, что необходимо, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий.

Татьяна Леухина