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Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан стягивает армию к границе

21:35, 12.04.2022
Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан стягивает армию к границе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таджикистан стягивает вооруженные силы к границе с Киргизией. Ранее там произошли перестрелки между пограничниками двух стран, сообщил пресс-центр киргизской погранслужбы.

По состоянию на 23:15 (20:15 по мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, передает «РИА Новости».

В конце января на спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками. В результате стрельбы пять граждан Таджикистана ранены, один погиб. МВД Киргизии после конфликта возбудило уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира).

Татьяна Леухина
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