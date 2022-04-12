Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан стягивает армию к границе
Таджикистан стягивает вооруженные силы к границе с Киргизией. Ранее там произошли перестрелки между пограничниками двух стран, сообщил пресс-центр киргизской погранслужбы.
По состоянию на 23:15 (20:15 по мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, передает «РИА Новости».
В конце января на спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками. В результате стрельбы пять граждан Таджикистана ранены, один погиб. МВД Киргизии после конфликта возбудило уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира).
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