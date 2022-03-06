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Центробанк: сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard станут недоступны

15:32, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Центробанк: сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard станут недоступны
Фото: pixabay.com

Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны. Об этом сообщает Центробанк.

Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранят, они будут доступны. Картами Visa и Mastercard можно пользоваться в России до конца срока, передает «РИА Новости».

Фото: cbr.ru

В июле 2020 года платежную карту «Мир» стало возможно подключить к системе Apple Pay. С лета прошлого года на эти карты стало можно получать пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об ограничении своей работы в России. Причина — военная спецоперация России на Украине.

Татьяна Леухина
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