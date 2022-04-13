В Казани на строительство дороги к снегоплавильной установке потратят 30,6 млн рублей

В Кировском районе Казани построят подъездную дорогу к снегоплавильной установке по улице Несмелова. На эти цели выделят 30,6 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо построить подъездную дорогу и благоустроить прилегающую территорию. Срок выполнения работ — в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Фото: kzn.ru

Этой зимой в Казани создали дополнительные камеры для утилизации снега. Каждый день на снегоплавильных пунктах города ликвидировали порядка 9 тысяч тонн снега. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин отмечал, что в городе планируют построить до четырех камер, чтобы своевременно вывозить снег с центральных улиц.



Татьяна Леухина