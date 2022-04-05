В Казани задержали семейную пару, подозреваемую в распространении наркотиков

В Татарстане задержали семейную пару, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД по республике.



Супруги хранили запрещенные вещества в гаражном боксе в одном из гаражно-строительных кооперативов Казани. Там полицейские обнаружили и изъяли 441,57 грамма мефедрона и 19,3 грамма наркотика синтетического происхождения.

При личном досмотре у мужчины изъяли приготовленный для дальнейшего сбыта мефедрон массой 480,2 грамма. При обыске гаражного бокса полицейские нашли предметы для фасовки запрещенного товара, а еще лабораторное оборудование для изготовления наркотиков. В общей сложности у пары изъяли 941,07 грамма наркотиков.

Сотрудники МВД установили, что 30-летний казанец получал адреса тайников с оптовой партией наркотиков, забирал и привозил их в съемный гараж. Там он передавал их 37-летней супруге — она расфасовывала их на мелкие оптовые партии. Затем пара оборудовала тайники-закладки с наркотиками на территории Казани. Оперативники выяснили, что в дальнейшем супруги планировали производить запрещенные вещества самостоятельно.

Фото: 16.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Задержанному мужчине избрали меру пресечения в виде ареста, женщине — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале апреля сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанут двое казанцев, которые пытались продать 3 кг наркотиков. По версии следствия, 29-летняя женщина и 30-летний мужчина вместе с неизвестными приобрели более 3 кг наркотиков для незаконного сбыта.

Маргарита Головатенко