Путин заявил о завершении согласования проекта объединенного рынка электроэнергии с Белоруссией

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия завершили согласование проекта объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщает RT.

По словам заместителя министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза, большинство вопросов по проекту договора согласовано. Документ находится на завершающем этапе подготовки к подписанию.

Также стороны рассмотрели условия сотрудничества в рамках плана мероприятий по реализации Союзной программы по формированию общего рынка электроэнергии. Они обсудили подходы по переходу на рубли при расчетах в этой сфере.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Путин также сообщил, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. Президент попросил «Роскосмос» обеспечить подготовку и полет в космос белорусского представителя.

В День космонавтики Путин и Лукашенко прибыли с визитом на космодром Восточный. Коллеги ознакомились с ходом его строительства, посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара» и др. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова