Эксперты подсчитали, сколько лет нужно татарстанцам для приобретения б/у авто

Жителям Татарстана потребуется три года, чтобы накопить на подержанный автомобиль, при этом житель республики должен откладывать 50% своего дохода, посчитали эксперты всероссийского автомобильного сайта «Дром».



В 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля составила 850 тысяч рублей, а средняя зарплата — 46,3 тысячи. При средней заработной плате, откладывая половину дохода, накопить на б/у машину получится не раньше чем через 3 года.

Как отметили эксперты, относительно прошлого года средняя цена б/у автомобилей в регионе увеличилась на 47%, тогда как выросла всего на 7,6%.

— Если пять лет назад на подержанный автомобиль можно было накопить за два года, то сейчас на это потребуется практически в два раза больше времени. Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью, — сказал аналитик автомобильного сайта Алексей Гришин.

В среднем жителям России нужно 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Быстрее всего накопить получится у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — на это потребуется менее двух лет. Дольше всего откладывать деньги придется жителям Ингушетии и Кабардино-Балкарии — 4 года и 4,1 года соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным недавнего исследования, топ самых востребованных кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом в Татарстане за I квартал 2022 года возглавила Lada 4x4 «Нива». По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи автомобилей этой категории выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Маргарита Головатенко