В Казани разработают проект благоустройства недостроенного здания на Московской

В Казани разработают проект благоустройства объекта по улице Московской, 52. Здание и близлежащая к нему территория площадью 0,95 га выбраны в качестве объекта для реконструкции и благоустройства в рамках III Российской молодежной архитектурной биеннале, сообщает исполком Казани.

В этом году биеннале пройдет под темой «Рабочее пространство будущего». Конкурсантам предстоит превратить недостроенный торгово-административный объект площадью 17 тыс. кв. метров в современное рабочее пространство.

Сообщается, что в жюри конкурса вошли британский архитектор Асиф Хан, управляющий партнер бюро Langhof Кристоф Лангхоф, основательница архитектурного бюро Veech Х Veech GmbH Маша Виич-Космачева, а также победители предыдущей биеннале — Александр Аляев, творческое объединение «Лето», представители бюро КБ «11» и Megabudka. Директором фестиваля выступит помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Ольга Плешкова