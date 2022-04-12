Главное о коронавирусе на 12 апреля: в России ждут новую волну в мае-июне, на «омикрон» приходится 96% случаев
В Татарстане провели более 6 млн исследований на COVID-19
- На вчерашний день повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане прошли 288 845 человек. Всего в республике по состоянию на 11 апреля прививку против коронавируса сделали 2 508 996 граждан. Из них 1 926 123 человека завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.
- В Татарстане провели 6 002 235 лабораторных исследований на наличие COVID-19. Так, на 11 апреля в республике выявили 254 случая заражения коронавирусом. Всего за весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 140 119 случаев COVID-19.
Во время пандемии COVID-19 увеличилось число пациентов с диабетом
- В России запустят производство нового отечественного препарата от коронавируса «МИР-19», на которое правительство выделило почти 400 млн рублей. Деньги направлены разработчику — Институту иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). На них будет закуплено оборудование, уточнила руководитель ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в дальнейшем на нем можно будет выпускать не только «МИР-19», но и другие лекарства с похожей схемой производства.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля подварианта «стелс-омикрон» в России составляет более 90%. По его словам, отсутствие значительного роста заболеваемости во многом связано с тем, что значительная часть населения переболела коронавирусом в начале этого года или ранее, а многие к тому же были привиты.
- По данным Роспотребнадзора, более 96% случаев коронавируса в России приходятся на «омикрон», 1,5% — на «дельту»: «В базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 11.04.2022 года загружено 127 383 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За отчетную 14-ю неделю загружено 1 257 сиквенсов, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1 211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту «Дельта» — 19 (1,5%), к другим не доминирующим геновариантам — 27 (2,1%)».
- Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце мая — июне, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся. И думаю, что в конце мая — июне возможны подъемы заболеваемости».
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что санкции притормозят завоз самого заразного штамма ХE. По его словам, прямого проникновения нового вида в Россию не будет, но есть вероятность, что инфекция может быть занесена через ОАЭ, Турцию или Сербию. Новый штамм может прийти в Россию через месяц-полтора, но вопрос состоит в том, когда его обнаружат, подчеркнул эксперт.
- На склад ОАО «Фармбаза» в Санкт-Петербурге привезли очередную партию вакцины для подростков «Гам-Ковид-Вак М» («Спутник-М») в количестве 2,1 тысячи комплектов доз. Отмечается, что на текущий момент в Северной столице от COVID-19 привито 4 078 несовершеннолетних.
- Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что особенности нового штамма коронавируса ХЕ, помимо высокой скорости передачи от одного человека к другому, — быстрое и часто бессимптомное течение болезни и низкая летальность. По мнению эксперта, новый штамм сможет вытеснить все предыдущие варианты COVID-19 и быстро распространиться по миру.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что преждевременное снятие ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусом и к новым запретам. В ведомстве отметили, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 зафиксировано в 46 регионах России.
- Сотрудники Институт органической химии им. Зелинского (ИОХ) РАН с коллегами из Германии получили новые гибридные молекулы на основе пероксидов, перспективные для разработки лекарственных средств, подходящих для борьбы как с онкологическими заболеваниями, так и с коронавирусом. Отмечается, что пандемия COVID-19 непропорционально сильно затронула пациентов с онкологией. Появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что пациенты со злокачественными новообразованиями чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме и что среди них выше смертность от этого заболевания.
- Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева заявила, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом увеличилось и число пациентов с сахарным диабетом. По ее словам, говорить о причинах пока рано, поскольку все случаи тщательно изучаются. Однако она обратила внимание, что повыситься сахар может на фоне лечения COVID-19. Больным нередко назначают такие препараты, как преднизолон и дексаметазон, а они снижают чувствительность клеток к собственному инсулину.
- Замгубернатора Севастополя Александр Кулагин сообщил, что новых случаев коронавируса в городе за минувшую неделю стало на 30% ниже, чем за предыдущие семь дней. Он уточнил, что на данный момент практически все отделения в непрофильных медучреждениях, ранее задействованные для борьбы с коронавирусом, возвращены для оказания плановой помощи.
- Из ковидного отделения больницы Нарьян-Мара выписали последних пациентов, завершивших курс лечения от коронавируса. Глава департамента здравоохранения Елена Левина отметила, что инфекция по-прежнему продолжает распространяться, поэтому говорить о закрытии отделения пока рано. Тем временем за прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 11 случаев COVID-19.
- Начальник информационного обеспечения окружного департамента здравоохранения Чукотки Алексей Коваленко рассказал, что в регионе зарылись все моногоспитали, развернутые с начала пандемии для лечения пациентов с коронавирусом. Он уточнил, что в регионе продолжают получать так называемые «ковидные надбавки» медики и экипажи авиакомпаний, задействованные в санитарных заданиях.
- Не так давно российские исследователи на МКС вырастили на 3D-биопринтере белки коронавируса SARS-CoV-2. Полученные образцы помогут изучить механизмы внедрения патогена в организм и потенциально разработать новые лекарства. Таким же методом можно выращивать и другие белки, в том числе разных патогенов, что облегчит и ускорит создание препаратов для борьбы с ними.
- Ученые Медицинской академии Крымского федерального университета выяснили, что у большинства пациентов с крайне тяжелой формой COVID-19, которая в результате привела к летальному исходу, наблюдалась сниженная экспрессия рецепторов витамина D. Оказалось, что выраженный и длительный дефицит витамина D провоцирует снижение экспрессии его рецепторов. Однако ученые намерены проанализировать ткани разных органов для сравнительного анализа показателей.
Премьер-министр Грузии заявил о победе над коронавирусом в стране
В мире коронавирусом нового типа на 05.20 (мск) заразились 499 748 065 человек, 6 181 560 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 449 398). На второй строчке — Индия (43 036 132), на третьей — Бразилия (30 161 909), на четвертой — Франция (27 166 205), на пятой — Великобритания (21 807 532).
Больше всего смертей зафиксировано в США (985 826). За ними следуют Бразилия (661 576), Индия (521 691), Россия (364 506, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 725).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения. По его словам, несмотря на тенденцию к снижению смертности в мире, передача коронавируса по-прежнему остается высокой, а охват вакцинацией очень низок. Он также отметил, что ослабление ограничений, связанных с пандемией, позволяет инфекции распространяться, что усиливает риск появления новых штаммов.
- Минздрав ФРГ заявил, что властям к концу июня, возможно, придется утилизировать около 3 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19, которые окажутся просроченными. По словам представителя ведомства Ханно Кауца, в распоряжении властей оказалось больше доз вакцин против COVID-19, чем можно использовать или пожертвовать в другие страны.
- В Японии выявили первый случай заражения новым видом омикрон-штамма ХЕ. Речь идет о 30-летней женщине, прибывшей в страну из США в конце марта. Точный штамм удалось установить с помощью генетического анализа, болезнь у женщины протекала бессимптомно.
- В Бельгии также зарегистрирован первый случай новой версии штамма «омикрон», названной BA.4, об этом сообщили вирусологи Лёвенского католического университета Марк Ван Ранст и Пьет Маас. Они отметили, что вирус продолжает накапливать мутации и его новые версии еще будут появляться.
- Дания и Швеция снова оформляют и выдают российским туристам визы всех типов. Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет 10 календарных дней. Кроме того, Дания отменила все ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь ПЦР-тесты не потребуются ни по прибытии в страну, ни после выезда из нее.
- Американские биологи выяснили, что носители коронавируса часто теряют обоняние из-за того, что болезнь вызывает массовые повреждения аксонов в нейронах обонятельного эпителия носа, а также нарушает работу его мелких кровеносных сосудов. Отмечается, что проникновение коронавируса в организм человека достаточно часто сопровождается развитием аносмии, потерей способности ощущать запахи, а также значительным ухудшением способности распознавать вкус пищи. По первым подсчетам, аносмия поразила от 33% до 68% пациентов, переболевших COVID-19 во время первых волн пандемии.
- Центры вакцинации на Кипре начали прививать четвертой дозой препаратов от коронавируса. В Минздраве страны пояснили, что на данный момент право на прививку этой дозой имеют лица любого возраста, проживающие или работающие в домах престарелых и закрытых структурах, а также пациенты с иммунодефицитом или иммуносупрессией.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна практически достигла победы над коронавирусом. Как отметил глава Минздрава Зураб Азарашвили, в Грузии сняты практически все ограничения, кроме обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. По словам министра, это ограничение пока не будет упраздняться, так как ряд стран все еще оставляют его.
- Госдеп призвал дипломатов, не занятых в основной работе генконсульства США в Шанхае, покинуть город из-за высоких темпов распространения коронавируса. Ведомство также призвало американцев пересмотреть свои поездки в Китай.
- Ученые Сингапура выяснили, что риск осложнений в сердечно-сосудистой системе после вакцинации против коронавируса крайне низок. Отмечается, что побочный эффект от прививки сравним с вакцинацией против других заболеваний. Так, ученые изучили международные базы данных, где содержатся результаты примерно 400 млн введенных доз, и сравнили риск возникновения миоперикардита при вакцинации против COVID-19 и вакцинации против гриппа и оспы.
- С 1 мая 2022 года иностранные туристы, прибывающие в Таиланд, смогут на месте сдавать тесты на антиген вместо ПЦР, но только если новую вспышку коронавируса не спровоцирует фестиваль Сонгкран (тайский Новый год, 13 апреля — 15 апреля). Ранее центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) планировал убрать ПЦР-исследование по прибытии и связанное с ним предварительное суточное бронирование отеля SHA+. Однако теперь власти передумали. Отменой процедуры власти планировали пойти навстречу иностранцам, которым приходится платить за спецотели.
- Китайский профессор-вирусолог Ли Чжицян заявил, что, судя по последней статистике выявления заболевших коронавирусом в Шанхае, эпидемия в этом мегаполисе стабилизировалась. По его словам, нельзя однозначно утверждать, что в борьбе с коронавирусом наступил перелом. Для более или менее точного вывода потребуется еще несколько дней и анализ результатов тестирования населения, отметил эксперт.
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