В приграничном с Украиной районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути

Железнодорожные пути в Шебекинском городском округе Белгородской области повреждены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет «РИА Новости».



— Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа, — написал губернатор в своем Telegram-канале, пообещав сообщить о причинах случившегося позднее.

Напомним, район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. В понедельник в регионе объявили желтый уровень террористической опасности.

Вчера в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности. Эти районы граничат с Украиной по Азовскому морю.



В нескольких городах и районах на севере Крыма тоже объявили желтый уровень террористической опасности — его ввели на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Маргарита Головатенко