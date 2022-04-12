Минтруд России разработал стандарты по социальной адаптации безработных на рынке

Фото: Максим Платонов (архив)

Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Минтруд предусмотрел возможность обращения за услугами в электронном виде через портал «Работа России». В большинстве случаев предоставлять дополнительные документы не нужно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мероприятия по соцадаптации могут проводиться как очно, так и дистанционно, индивидуально или в группе. Сотрудники центра занятости проведут тестирование, разработают и согласуют с гражданином индивидуальный план, который поможет быстрее найти работу, передает «РИА Новости».

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство расширяет возможности службы занятости в рамках поддержки рынка труда. Обратиться в центры занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.



Татьяна Леухина