Минобороны России: с начала спецоперации на Украину направили более 10,8 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Было проведено уже 803 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки — 10 в ДНР, Херсонской и Харьковской областях. Мирному населению передали 492 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины более 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи детей. Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям — наземным или морским транспортом. Отдельно в военном ведомстве подчеркнули, что готовы открывать гуманитарные коридоры в любых направлениях.



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Татьяна Леухина