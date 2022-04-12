В театре им. Тинчурина в Казани представят инклюзивный беби-спектакль

В театре имени Карима Тинчурина в Казани 16 апреля состоится премьера инклюзивного беби-спектакля «Менә сиңа куш кулым» («Вот и вышел человечек») режиссера Алмаза Садриева. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Это музыкальный спектакль для самых маленьких в формате социального театра. Главный герой — музыкант без кистей рук, который сам сочиняет и исполняет музыку на сконструированном для спектакля воображаемом, несуществующем инструменте.

Фото: tinchurinteatr.ru

После спектакля детей пригласят на сцену для исследования пространства и реквизита вместе с актерами. Представление рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Спектакль планировалось презентовать в марте. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Татьяна Леухина