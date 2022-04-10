Военные России и ДНР заявили об эвакуации 47 человек с судов, заблокированных в порту Мариуполя

Военнослужащие России и Донецкой Народной Республики эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя украинскими националистами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Речь идет о членах экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Отмечается, что они не смогли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин.

Сегодня в первой половине дня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские националисты, отступая из Мариуполя, захватили два иностранных судна — «Царевна» и «Леди Аугуста». Они удерживали экипажи судов в заложниках и вели огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.



Дарья Акимова