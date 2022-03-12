Квартальнов заявил о готовности к возможной отставке после поражения «Ак Барса» сегодня

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что готов оставить свой пост из-за сегодняшнего поражения «Ак Барса» в матче с «Авангардом» из Омска. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, результат был неудовлетворительный и сейчас он ощущает опустошение. Он добавил, что решение будет принимать руководство клуба. Тренер считает, что команда проиграла не из-за разницы в мастерстве, а потому что омские спортсмены были более заряжены на победу.

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 0:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы проиграли в плей-офф омскому клубу второй раз подряд за два сезона.

Дарья Акимова