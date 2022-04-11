Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля

Курс рубля падает к доллару и евро в начале торгов понедельника, после того как Центробанк отменил комиссию на покупку валюты на Московской бирже. Об этом сообщает «РИА Новости».

Курс доллара на 10.04 мск поднимается на 4,54 рубля, до 80,62 рубля, а курс евро — на 4,49 рубля, до 87,19 рубля.

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8 апреля курс евро на Московской бирже опускался до 79 рублей впервые с июня 2020 года, а доллар до 74 рублей первый раз с 30 декабря 2021 года. На 14.20 мск он упал на 2,30 рубля, до 79,15 рубля. Стоимость доллара в то же время снижалась на 1,20 рубля, до 74,65 рубля.

Вчера исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что реальным курсом доллара к рублю может стать 74 рубля. По его словам, в 2022 году экспортеры стали продавать 80% валютной выручки на бирже, тем самым создавая избыточное предложение доллара.



Максим Кокунин