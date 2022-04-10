Финансист Тузов назвал реальным курсом доллара 74 рубля

Реальным курсом доллара к рублю может стать 74 рубля, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, в 2022 году экспортеры стали продавать 80% валютной выручки на бирже, тем самым создавая избыточное предложение доллара. Минфин же из-за блокировки золотовалютных запасов не может эффективно поддерживать рубль. Но с учетом трудностей в торговле за доллар и евро, ухода ряда иностранцев с российского рынка и комиссии в 12% за покупку валюты, предложение опережает спрос — доллар снижается к рублю.

— В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю, — сказал Тузов.

Фото: realnoevremya.ru

8 апреля курс евро на Московской бирже опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года, а доллар до 74 рублей первый раз с 30 декабря 2021 года.

Маргарита Головатенко