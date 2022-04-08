Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей, доллар — ниже 74 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года, а доллар до 74 рублей первый раз с 30 декабря 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

На 14.20 мск он упал на 2,30 рубля, до 79,15 рубля, а минутами ранее опускался до 79 рублей. Стоимость доллара в то же время снижается на 1,20 рубля, до 74,65 рубля.

Фото: pixabay.com

Сегодня евро уже падал ниже 80 рублей. На 13.38 мск его стоимость составила 79,98 рубля. Курс доллара тогда снизился до 75,1 рубля.



Дарья Акимова