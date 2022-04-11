В Казани нашли тела супругов — возбуждено дело по статье об убийстве
В Казани возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как 9 апреля нашли тела супругов в доме по улице Фучика, сообщил помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.
Тело 39-летней жительницы Казани обнаружили на лестничной площадке дома с признаками насильственной смерти — на ее теле были семь ножевых ранений. Тело 52-летнего супруга обнаружили уже под окнами дома.
Следователи предполагают, что мужчина свел счеты с жизнью после того, как расправился с супругой. По предварительным данным, она могла сообщить ему о намерении разорвать отношения.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.
В Татарстане недавно завершили расследование уголовного дела в отношении уже умершего жителя Казани 1968 года рождения, обвиняемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 1 декабря 1998 года обвиняемый у одного из домов по улице Декабристов в Казани выстрелил из пистолета не меньше шести раз в 33-летнего местного жителя и после этого скрылся. В результате полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
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