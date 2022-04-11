«Наплевательское отношение к детям налицо»: в Куюках затопило единственную дорогу к лицею «Алгоритм»

В Куюках Пестречинского района Татарстана уже четыре дня затоплен единственный подъезд к лицею «Алгоритм». Об этом «Реальному времени» сообщили жители.

— Наплевательское отношение к детям и жителям налицо со стороны властей района. Проезд по муниципальной дороге не обеспечен, — заявили они.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу Пестречинского района Татарстана. На момент публикации материала комментарий не был получен.

Лицей был построен рядом с болотистой местностью, куда раньше стекали талые воды со всей округи, рассказала другая жительница Куюков. В это месте всегда садились утки, но после начала застройки они улетели оттуда.

Напомним, технологический лицей «Алгоритм» на 1 224 места был открыт 1 сентября прошлого года. Его построили за 176 дней. Здание состоит из четырех блоков, имеются два бассейна и два спортзала, актовый зал и большая столовая. На территории лицея обустроены площадки для занятий баскетболом и футболом.