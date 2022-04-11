В столице Татарстана создадут ортофотоплан города и построят цифровую модель местности

В столице Татарстана создадут высокоточный ортофотоплан города, а также построят цифровую модель местности. Об этом рассказали в мэрии.

Помимо этого, в Казани планируют провести оцифровку озелененных территорий. Все это станет частью комплексной муниципальной геоинформационной системы города, разработка которой ведется с 2019 года.

Фото: Максим Платонов

Также запланированы инвентаризация инженерной инфраструктуры, формирование цифровых двойников дорог и создание виртуальной 3D-модели Казани. Муниципальную цифровую платформу градостроительной деятельности намерены сформировать к 2024 году.

В этом году продолжится и оцифровка муниципальных услуг согласно плану Минцифры республики. На сегодняшний день 65 из 93 услуг оцифрованы в системе «Управление муниципальными услугами». Из них 53 доступны на портале госуслуг Татарстана, 43 — в МФЦ.



Напомним, 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. В рамках него в республике пройдет ряд мероприятий, план которых был утвержден в феврале. Например, в июне запланированы торжественные мероприятия по выдаче цифровых паспортов в районах Татарстана.

Диана Жиленкова