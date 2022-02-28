Утвержден план мероприятий Года цифровизации в Татарстане

2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. В связи с этим власти утвердили план мероприятий, которые пройдут в его рамках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего с списке 124 мероприятия, которые состоятся с февраля по декабрь этого года. Для некоторых их них конкретный месяц не указан, в графе «сроки проведения» написано «в течение года».

Так, например, в марте запланированы проведение этапа стартап-тура «Открытые инновации» в Казани и национальная технологическая олимпиада по профилям «Интеллектуальные робототехнические системы» и «Финтех». За первый квартал 2022-го намерены составить электронный справочник личных имен, фамилий и отчеств на русском и татарском языках.

В планах также проведение XVI Российского венчурного форума и Российского технологического тура в апреле, а также торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения Рунета. В мае в Татарстане намерены отпраздновать День радио и связи и провести Всероссийский фестиваль цифрового искусства с применением NFT-технологий.

В списке также указан выпуск почтовой марки, посвященной проведению в 2022-м в Татарстане Года цифровизации. Сделать это планируется в мае.

В июне запланированы торжественные мероприятиях по выдаче цифровых паспортов в районах Татарстана. Также в первом месяце лета должны пройти торжественные мероприятия, приуроченные к старту строительства центра обработки в Иннополисе, а открытие ИТ-парка «Спартак» в документе отнесено к декабрю. На 1 ноября назначено открытие цифровых кафедр в вузах и ссузах Татарстана.

В ноябре в РТ запланирован финал республиканского конкурса по разработке и запуску космического спутника. А в декабре 2022 года в Татарстане должны подвести итоги регионального конкурсе «50 лучших инновационных идей для РТ».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в этом году в Татарстане может появиться цифровая платформа «Спортивный портал РТ», Центр предотвращения компьютерных атак государственных информационных систем, единая платформа управления строительным комплексом РТ, единая платформа экологии и природопользования РТ и т.д.

Итоги Года Цифровизации в Татарстане планируется подвести в конце 2022-го, в декабре. Точная дата в документе не указана.

О том, что 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации, президент республики Рустам Минниханов сообщил в октябре 2021-го на ежегодном послании Государственному совету РТ.

— Подчеркну, цифровизация — не самоцель, это в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса, — заявил Минниханов.

Татьяна Демина