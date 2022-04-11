В Нижнекамске назначили начальников отделов по противодействию коррупции и общественных перевозок

Руководитель исполкома Нижнекамска Рамиль Муллин сегодня представил новых начальников, сообщили в исполкоме города.



Начальником отдела по противодействию коррупции Совета НМР назначили Олега Сергеева. Он в течение долгого времени работал в банковской сфере на руководящих должностях, позднее работал над благоустройством города.

— Задачи, которые перед вами ставим, это максимальное взаимодействие с коллективом власти, чтобы минимизировать коррупционные риски. Задача большая, — прокомментировал назначение Муллин.

Фото: e-nkama.ru

Начальником отдела общественных перевозок и транспорта исполкома города назначен Александр Крук. Уроженец Нижнекамска ранее занимал должность заместителя директора автошколы.

Муллин отметил, что в городе сделаны первые шаги, чтобы привести в порядок сферу общественных перевозок. С поддержкой президента Татарстана город закупил автобусы, но остались вопросы в части интервалов движения и маршрутов автобусов и финансовые вопросы, а также в части электротранспорта.

Фото: e-nkama.ru

В марте в Менделеевском районе Татарстана представили нового главного архитектора. Им стал Илья Игин. До этого Игин был архитектором в Нижнекамске. В Менделеевском районе с 1992 года должность главного архитектора занимал Равиль Хабиров.

Маргарита Головатенко